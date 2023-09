Das Wetter in Bayern: Sonnig, Höchstwerte 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne mit einigen Wolken bei 24 bis 28 Grad. Am westlichen Alpenrand vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht in Unterfranken lokale Schauer, sonst meist klar bei 15 bis 9 Grad. Auch morgen nach örtlichem Frühnebel meist freundlich. Von Montagnachmittag an unbeständiger mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte zunächst zwischen 23 und 29 Grad, am Dienstag kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 14:45 Uhr