Das Wetter in Bayern: Sonnig, Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Neues Infektionsschutzgesetz tritt heute in Kraft

Berlin: Ab heute gilt das neue Infektionsschutzgesetz mit den sogenannten Basisschutzmaßnahmen gegen Corona. Dazu zählen eine Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken sowie in Bus und Bahn. Zudem können die Länder eine Testpflicht an Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen anordnen. Die 3G-Regelung bei der Deutschen Bahn entfällt. Einige Länder nutzen allerdings die Möglichkeit, die bisherigen Beschränkungen beizubehalten - und zwar bis zum 2. April. In Bayern bleibt es damit noch zwei Wochen lang unter anderem bei der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen - also etwa dem Einzelhandel. Für Clubs und Discotheken gilt weiter 2G plus, bei Kultur- und Sportveranstaltungen 2G und in der Gastronomie 3G.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 10:00 Uhr