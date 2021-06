Das Wetter in Bayern: Sonnig,, höchstens einige Wolken, 26 bis 30 grad

Bundesgerichtshof prüft Urteile im Cum-Ex-Prozess

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof verhandelt heute über das erste Cum-Ex-Strafverfahren. Anlass ist das Urteil des Landgerichts Bonn, das im März 2020 zwei britische Börsenhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt hatte. Beide sollen an den Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen seien. Sie haben nun Revision eingelegt. Von einem der beiden wurden zudem Steuerschulden in Höhe von 14 Millionen Euro eingezogen. Der BGH hat nun auch darüber zu entscheiden, ob die in den Skandal verwickelte Privatbank M.M. Warburg 176 Millionen Euro an die Steuerkasse zahlen muss. Bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften ging es darum, Finanzbehörden durch schnelles Hin- und Herschieben von Unternehmensanteilen zu verwirren. Mit diesem Trick ließen sich die Beteiligten im großen Stil Kapitalertragssteuer erstatten, die nie gezahlt wurde. Dem Staat entstand so ein Schaden in Milliardenhöhe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 10:00 Uhr