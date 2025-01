Das Wetter in Bayern: Sonnig, gebietsweise trüb; -1 bis +9 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, örtlich aber auch zäher Hochnebel. Höchstwerte -1 bis +9 Grad. In der Nacht meist sternenklar, stellenweise auch Nebel, Tiefstwerte bis -8 Grad. Morgen und am Montag nach örtlichem Nebel recht sonnig. Am Dienstag teils trüb, teils freundlich. Tageshöchstwerte 1 bis 7, in höheren Lagen bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 15:00 Uhr