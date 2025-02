Das Wetter in Bayern: Sonnig, gebietsweise trüb; 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders südlich der Donau sowie im Südwesten Mittelfrankens länger Hochnebel. Ansonsten nach örtlichem Frühnebel sonnig. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht teils klar, teils trüb bei minus 1 bis minus 9 Grad. Morgen und am Mittwoch gebietsweise länger trüb, ansonsten sonnig, etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 08:00 Uhr