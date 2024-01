Das Wetter in Bayern: Sonnig, gebietsweise trüb

Das Wetter in Bayern: Sonnig, nur im Alpenvorland teils bis in den Nachmittag Hochnebel. Höchstwerte Minus 4 bis Plus 2 Grad. In der Nacht auch im Nordosten Hochnebel möglich, sonst klar bei Tiefstwerten dann um Minus 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Wochenende ähnlich. Tageshöchstwerte Minus 2 bi Plus 4 Grad, nächtliche Tiefstwerte Minus 2 bis Minus 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 06:00 Uhr