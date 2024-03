Das Wetter in Bayern: Sonnig, Erwärmung auf 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, gelegentlich Wolken, Erwärmung auf 14 bis 19 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, später kann es im Allgäu regnen. Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt im Tagesverlauf mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern oder Gewittern, in Alpennähe öfter Regen. Am Freitag weitgehend trocken, am Samstag wieder unbeständig. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 12:00 Uhr