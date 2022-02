Das Wetter in Bayern: sonnig bis wechselnd bewölkt, Werte bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe freundlich, sonst überwiegend bewölkt und gelegentlich Sprühregen. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. In der Nacht Regen, später teils in Schnee übergehend, Tiefstwerte bis -1 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Sonntag in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst trüb mit Regenfällen. Am Montag Wolken, sonnige Abschnitte und einzelne Regenschauer bei Temperaturen bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 16:00 Uhr