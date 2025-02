Das Wetter in Bayern: sonnig bis locker bewölkt, regional trüb, -4 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Neben ein paar Wolken viel Sonne. Im Alpenvorland zunächst noch Nebel- und Hochnebel, im Tagesverlauf setzt sich die Sonne durch. Werte um den Gefrierpunkt. In der Nacht klar, Abkühlung bis minus 16 Grad. Morgen weiter freundlich, am Donnerstag mehr Wolken als Sonne, am Freitag und Samstag frühlingshaft warm, die Werte steigen dann bis maximal 14 Grad.

