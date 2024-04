Das Wetter in Bayern: Sonnig, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft Sonnig, in Franken auch Wolken bei maximal 19 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen und übermorgen viel Sonne, Höchstwerte 23 bis 28 Grad. Ab Donnerstag zunehmende Schauer- und Gewitterneigung und etwas kühler, 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 06:00 Uhr