Nachrichtenarchiv - 26.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute freundlich und trocken, an den Alpen sonnig bei Werten zwischen 13 und 18 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen regnerisch bei 11 Grad, am Sonntag trocken bei maximal 13 Grad und am Montag sehr sonnig und Temperaturanstieg auf 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 06:00 Uhr