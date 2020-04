Das Wetter in Bayern: Sonnig bei Werten bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wieder sonnig und frühlingshaft warm bei Werten bis 24 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen wechseln sich viel Sonne und lockeren Wolken ab, es bleibt meist trocken bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Am Wochenende vor allem am Sonntag lokale Schauer und Gewitter bei Werten bis 24 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 06:00 Uhr