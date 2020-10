Das Wetter in Bayern: sonnig bei Werten bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei Werten zwischen 11 und 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt bei Tiefstwerten um 1 Grad. Die Aussichten: Morgen an den Alpen anfangs noch freundlich, später zunehmend Wolken bei Temperaturen bis 17 Grad. Am Montag Sonne und Wolken, am Dienstag meisgt bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte am Montag 22, am Dienstag nur mehr 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 15:00 Uhr