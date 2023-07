Das Wetter in Bayern: sonnig bei maximal 33 bis 37 Grad, später Gewitter möglich

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock warnt bei Ukraine-Hilfen vor Neid-Debatte

Berlin: Außenministerin Baerbock hat davor gewarnt, das Leid in der Ukraine gegen Sozialleistungen in Deutschland auszuspielen. In einem gemeinsamen Interview mit Ex-Boxweltmeister Klitschko für verschiedene Medien sagte sie, für sie habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil der russische Angriffskrieg nicht spurlos an Deutschland vorübergegangen sei, dürfe man nicht von dem wegsehen, was in der Ukraine passiere, so Baerbock. Das nütze niemandem in Deutschland und sei ein Hohn für die Menschen in der Ukraine. Damit bezog sie sich auf den Hinweis, dass viele Familien in Deutschland unter der Inflation litten, und die Bundesregierung gleichzeitig ein neues Hilfspaket in Höhe von 700 Millionen Euro für die Ukraine auf den Weg gebracht habe. Sie betonte auch, dass ohne den Krieg in der Ukraine die Inflation hierzulande niedriger wäre.

