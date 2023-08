Das Wetter in Bayern: Sonnig bei maximal 30 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad. In den Mittelgebirgen ganz vereinzelt Gewitter. Kommende Nacht klar, Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Bis Mittwoch wenig Änderung: Weiterhin viel Sonne bei Temperaturen bis 33 Grad, am Mittwoch vereinzelt Wärmegewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2023 15:00 Uhr