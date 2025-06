Das Wetter in Bayern: sonnig bei maximal 29 Grad

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag viel Sonne bei 23 Grad im Landkreis Hof und 29 Grad am Untermain und Bodensee. In der Nacht bleibt es trocken mit Tiefstwerten zwischen 16 und 7 Grad. Am Wochenende an den Alpen ein paar Wolken, sonst sonnig mit maximal 26 bis 36 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 13:00 Uhr