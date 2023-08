Das Wetter in Bayern: Sonnig bei maximal 29 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchsttemperaturen bei 29 bis 34 Grad. In der Nacht meist klar, es kühlt auf 18 Grad ab. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch weiter sonniges Hochdruckwetter. Höchstens ganz vereinzelte Wärmegewitter. Tiefstwerte in der Nacht 20 bis 16 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 26 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 10:00 Uhr