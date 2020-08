Das Wetter in Bayern: Sonnig bei maximal 28 bis 33 Grad

New York will Waffenlobbyverband NRA auflösen

New York: In den USA gerät die mächtige Waffenlobby juristisch unter Druck. Der Bundesstaat New York hat die National Rifle Association verklagt und will den Lobbyverband auflösen. Laut Generalstaatsanwältin James haben NRA-Chef LaPierre und drei weitere Mitglieder der Führungsspitze in großem Umfang Verbandsgelder veruntreut. Sie sagte, die Beschuldigten hätten die Organisation als persönliches Sparschwein betrachtet und regelrecht geplündert. Sie sollen Geld für Luxusreisen ausgegeben und Aufträge an Familienmitglieder und Freunde vergeben haben. Es seien Schäden in Höhe von mehr als 64 Millionen US-Dollar entstanden, so James. Die NRA besitzt in den USA gemeinnützigen Status. Präsident Trump kritisierte das Vorgehen der New Yorker Staatsanwaltschaft scharf und warf Präsidentschaftsbewerber Biden vor, das Recht auf Waffenbesitz abschaffen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 09:00 Uhr