Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein und Erwärmung auf 28 bis 33 Grad. In der sternklaren Nacht Abkühlung auf 14 Grad. Die Aussichten bis Montag: Weiterhin sonniges Hochdruckwetters. Tageshöchstwerte 28 bis 35 Grad, Tiefstwerte in der Nacht: 19 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 06:00 Uhr