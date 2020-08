Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei maximal 27 bis 32 Grad. In der Nacht klar, Abkühlung auf 18 bis 11 Grad. Bis zum Samstag weiter viel Sonnenschein und noch etwas wärmer. Am Sonntag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 15:00 Uhr