Das Wetter in Bayern: Sonnig bei maximal 26 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit nur wenigen Wolken. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. Die Nacht ist sternenklar, Tiefstwerte um 13 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonnig. Am Dienstag sind ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich. Höchstwerte 27 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr