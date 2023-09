Das Wetter in Bayern: sonnig bei maximal 25 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel sonnig bei Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad. In der kommenden Nacht klar und zum Morgen hin örtlich Nebel. Temperaturen dann um 12 Grad. Morgen und auch am Freitag und Samstag nach örtlichem Frühnebel weiterhin sonnig bei bis zu 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 06:00 Uhr