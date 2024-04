Das Wetter in Bayern: sonnig bei maximal 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: heute viel Sonne mit ein paar lockeren Wolkenfeldern. Am Nachmittag liegen die Tageshöchstwerte in Hof dann um die 23 Grad, im südlichen Oberbayern bei bis zu 29 Grad. Auch morgen ist es noch sonnig und ähnlich warm. Erst am Dienstag gibt es im Laufe des Tages Schauer von Westen her. Es kühlt ab auf 15 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 10:00 Uhr