Das Wetter in Bayern: Sonnig bei Höchstwerten zwischen 23 und 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Überall sonnig mit wenigen lockeren Quellwolken. Höchstwerte 23 bis 31 Grad. Die Nacht meist klar, im Südosten auch wolkig. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Bis Sonntag bleibt es sommerlich und heiß mit bis zu 35 Grad. Am Wochenende kann es an den Alpen und in Unterfranken vereinzelt Schauer oder Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 12:00 Uhr