Das Wetter in Bayern: sonnig bei Höchstwerten zwischen 23 bis 31 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es sonnig mit einigen wenigen lockeren und harmlosen Quellwolken. In Böen frischt der Wind auch mal lebhaft auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 31 Grad. Die Nacht wird es meist klar nur im Südosten auch wolkig. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Bis Sonntag bleibt es sommerlich und heiß mit bis zu 35 Grad. Am Wochenende kann es an den Alpen und in Unterfranken auch mal kleinere Schauer oder Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 10:00 Uhr