Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei höchstens 29 bis 33 Grad. In der sternklaren Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 16 Grad. Auch morgen überwiegend sonnig. Dienstag und Mittwoch wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, in Südbayern Schauer- und Gewitterneigung. Ab Dienstag nicht mehr so heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 12:00 Uhr