Das Wetter in Bayern: Sonnig bei bis zu 32 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es zunächst sonnig bei 25 bis 32 Grad, später kann es vor allem im Süden zu Schauern und Gewittern kommen. Morgen ist es im Norden freundlich, im Süden eher regnerisch bei 16 bis 22 Grad. Am Sonntag und Montag ist es meist heiter und trocken bei bis zu 26 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf 16 bis 8 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist Die (Bayern 2) Verkehrsmeldungen …. Soweit die Verkehrsübersicht (Derzeit keine Behinderungen auf den Fernstraßen in Bayern)

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 06:00 Uhr