Das Wetter in Bayern: Sonnig bei bis zu 32 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei bis zu 32 Grad. Später kann es in den Alpen westlich des Inns Gewitter geben. In der Nacht klar, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiter viel Sonnenschein mit vereinzelten Wärmegewittern. Tageshöchstwerte bis 33 Grad, Tiefsttemperaturen in der Nacht bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 15:00 Uhr