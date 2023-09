Das Wetter in Bayern: sonnig bei bis zu 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 27 bis 31 Grad. Ab Nachmittag in den Alpen einzelne Schauer- und Gewitter möglich. In der Nacht klar; Tiefstwerte um 14 Grad. Die Aussichten: Morgen ähnlich wie heute bei bis zu 31 Grad. Am Mittwoch wolkiger mit teils gewittrigen Regenfällen bei nur noch 18 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 10:00 Uhr