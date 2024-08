Das Wetter in Bayern: sonnig bei bis zu 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht klar, Tiefstwerte um 16 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag weiterhin oft freundlich, örtlich kann es Schauer oder Gewitter geben. Am Freitag überwiegend sonnig und trocken. Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 12:00 Uhr