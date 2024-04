Das Wetter in Bayern: sonnig bei bis zu 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, kaum Wolken bei Temperaturen von 23 bis 28 Grad in der Spitze. In der Nacht meist klar. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen ähnlich sommerlich wie heute. Am Dienstag von Westen her erste Schauer und etwas kühler. Am Mittwoch dann Temperatursturz auf höchstens 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 12:00 Uhr