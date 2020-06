Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überall sonnig, nur im Bergland Quellwolken mit vereinzelten Schauern möglich. Höchsttemperaturen zwischen 18 und 25 Grad. In den kommenden Tagen noch etwas wärmer, erst am Donnerstag einige Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte nachts 14 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 06:00 Uhr