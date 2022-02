Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 7 bis 12 Grad

Scholz schließt Waffenlieferungen an Ukraine aus

Berlin: Deutschland schließt Waffenlieferungen an die Ukraine nach wie vor aus. Die Bundesregierung halte sich an den Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, sagte Bundeskanzler Scholz in den ARD-Tagesthemen. Es wäre eine falsche Entscheidung, das jetzt zu ändern, so Scholz. Der Verteidigungsexperte Wiegold weist im BR24-Thema des Tages darauf hin, dass dieser Grundsatz aus politischen Gründen oft genug durchlöchert worden sei. So sei im vergangenen Jahr der größte Teil deutscher Rüstungsexporte nach Ägypten gegangen, obwohl das Land in den Jemen-Krieg verwickelt sei. Vor Jahren habe man zudem Panzerabwehrraketen an die Kurdenmilizen im Irak geliefert, damit diese gegen den IS vorgehen konnten. Nach Einschätzung Wiegolds hat Deutschland die Ukraine bisher von Waffenlieferungen ausgenommen, um die Gesprächskanäle mit Russland offen zu halten. Jetzt müsse die politische Lage womöglich neu bewertet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 08:00 Uhr