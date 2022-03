Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur vorübergehend mit einigen Wolkenfeldern, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Auch morgen und am Samstag meist sonnig, nur im Nordosten zeitweise tiefe Wolken, 5 bis 10 Grad. Am Sonntag etwas mehr Wolken und etwas kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 06:00 Uhr