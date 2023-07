Meldungsarchiv - 11.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 31 bis 37 Grad. Gegen Abend sind erste Gewitter möglich, genauso wie in der Nacht. Für das nördliche Schwaben warnt der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter. Tiefstwerte 21 bis 16 Grad. Morgen unbeständig. Am Donnerstag im Norden freundlicher, im Süden weiter wechselhaft. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 16:00 Uhr