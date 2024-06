Das Wetter in Bayern: sonnig bei 30 bis 35 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 30 bis 35 Grad. In Franken und an den Alpen sind gegen Abend Gewitter möglich. In der Nacht kühlt es ab bis auf 17 Grad. Im Westen können sich Gewitter bilden. Morgen Wolken mit Schauern oder Gewittern bei 22 bis 27 Grad. Ab Montag Wolken und Regen bei 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 15:00 Uhr