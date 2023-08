Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 28 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen wenigen Wolken. Ab dem Nachmittag ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich. Höchstwerte 28 bis 34 Grad. In der Nacht im Süden lokale Schauer und Gewitter möglich. Tiefstwerte um 17 Grad. Morgen und auch am Donnerstag weiter sonnig. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 09:45 Uhr