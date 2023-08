Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 28 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen wenigen Wolken. Ab dem Nachmittag ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich. Höchstwerte 28 bis 34 Grad. In der Nacht meist klar. Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch am Donnerstag weiter sonnig. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern Höchstwerte bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 06:00 Uhr