Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am späten Nachmittag noch sonnig bei 28 bis 33 Grad. Die kommende Nacht wird klar, es kühlt ab auf 19 bis 14 Grad. Morgen wird es auch wieder sonnig und bis 36 Grad warm. Die weiteren Aussichten: Der Samstag wird wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Sonntag kommt wieder mehr Sonne durch, es wird aber kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 15:00 Uhr