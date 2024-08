Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 28 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder viel Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend besonders in den fränkischen Bergen lokale Schauer und Wärmegewitter möglich. Höchstwerte 28 bis 33 Grad. Die Aussichten: Bis Montag weiterhin überwiegend sonnig und warm. Am Sonntag ein etwas höheres Gewitterrisiko.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 06:00 Uhr