Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute überall viel Sonnenschein und Erwärmung auf 28 bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es wieder ab auf 14 Grad. Auch in den nächsten Tagen meist sonnig und mit Höchstwerten von 32 bis 38 Grad noch heißer. Am Mittwoch und Donnerstag ganz vereinzelt Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte 20 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2022 06:00 Uhr