Das Wetter in Bayern: Heute meist sonnig, am Abend im Westen ansteigendes Gewitterrisiko. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. Morgen und am Mittwoch teils kräftige Schauer und Gewitter. Ab Mitte der Woche Abkühlung auf nur noch 17 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 06:00 Uhr