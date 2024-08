Das Wetter in Bayern: sonnig bei 27 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 27 bis 33 Grad. Am Abend steigt im Allgäu das Gewitterrisiko. In der sternenklaren Nacht Temperaturrückgang auf 20 bis 13 Grad. Bis zum Sonntag sonnig bei 27 bis 34 Grad. Lokale Wärmegewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 15:00 Uhr