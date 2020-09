Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 27 bis 32 Grad

Söder stärkt Augsbuger Industrie mit 100 Millionen

Augsburg: Bayerns Ministerpräsident Söder will den angeschlagenen Industriestandort Augsburg mit 100 Millionen Euro stärken. Die schwäbische Stadt soll zu einem Zentrum für Künstliche Intelligenz werden, kündigte Söder in der Augsburger Allgemeinen an. Das Geld soll zudem in die Forschung von Wasserstoff fließen. Es werde überlegt, die Maschinenbau-Sparte von MAN beim Bau von Wasserstoff-Pilotanlagen zu unterstützen. Außerdem soll die Airbus-Tochter Premium Aerotec eine Technik entwickeln, mit der Wasserstofftanks für Flugzeuge gebaut werden können. Beide Unternehmen hatten den Abbau hunderter Arbeitsplätze angekündigt. Das bayerische Kabinett will heute über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Wirtschaft und Industrie in Bayern sprechen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.09.2020 11:15 Uhr