Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 26 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, von Unterfranken bis Schwaben stellenweise Schleierwolken. An den Alpen Quellwolken. Es wird wieder sommerlich warm, mit 26 bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 17 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonne, zum Montag steigt die Gewittergefahr - mit kräftigen Schauern und Sturmböen im Westen. Ab Dienstag wieder freundlicher und heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 06:00 Uhr