Das Wetter in Bayern: sonnig bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß bei 26 bis 30 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend sonnig und noch einmal sommerlich warm, Schauer gibt es am Vormittag in Franken und im Laufe des Nachmittags von Südwesten her. Ab Montag unbeständig und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 12:00 Uhr