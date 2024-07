Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 25 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, spätnachmittags und abends in den Alpen lokale Gewitter möglich. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. In der meist klaren Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen und am Samstag unverändert - viel Sonne, später örtlich Wärmegewitter bei 26 bis 33 Grad. Am Sonntag unbeständiger bei 22 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 07:00 Uhr