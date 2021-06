Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 25 bis 29 Grad

Söder gedenkt Würzburger Opfern am Tatort

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt haben Vertreter aus Religion und Politik der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht. Bei einer Kranzniederlegung am Tatort sagte Bayerns Ministerpräsident Söder, es bleibe ein unfassbares Unverständnis nach der Tat zurück. Dies seien Momente im Leben, wo Rechtsstaat, Gesellschaft, Religion an absolute Grenzen stoßen. Der Freitag sei ein schlimmer Tag für Würzburg und Bayern gewesen. Im Anschluss begann eine Gedenkfeier im Würzburger Kiliansdom. Dabei warnte Oberbürgermeister Schuchardt vor pauschalen Verurteilungen: Die Verbrechen Einzelner seien niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen oder Staatsangehörigkeiten zurückzuführen. Am Freitag hatte ein Somalier am Würzburger Barbarossaplatz drei Frauen erstochen und sieben weitere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde mit einem Beinschuss gestoppt und befindet sich in Untersuchungshaft. BR 24 überträgt die Trauerfeier live im Internet und in seiner App.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 16:00 Uhr