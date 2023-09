Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne mit höchstens einigen wenigen Wolken bei 24 bis 28 Grad. Am westlichen Alpenrand Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht meist klar bei Tiefsttemperaturen um 13 Grad. Auch morgen nach örtlichem Frühnebel meist freundlich. Von Montagnachmittag an unbeständiger mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte zunächst zwischen 23 und 28 Grad, am Dienstag kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 11:45 Uhr