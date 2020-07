Nachrichtenarchiv - 29.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachmittags an den Alpen bewölkt, ansonsten überall sonnig, 23 bis 29 Grad. Morgen und auch in den nächsten Tagen bleibt es hochsommerlich warm, 25 bis 34 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2020 17:00 Uhr